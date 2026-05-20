Resumen: En la comuna 13 de Medellín, en el barrio Blanquizal, fueron suspendidas tres obras que no contaban con licencia urbanística y que se adelantaban en una zona de ladera donde no está permitida la construcción de viviendas. Durante el operativo, las autoridades también recolectaron información para 72 informes técnicos por posibles infracciones, en el marco de acciones de control al uso del suelo y recuperación del espacio público.

¡Frenazo a la ilegalidad en la comuna 13! Suspenden tres obras en zona de ladera de Blanquizal

En el barrio Blanquizal, en la comuna 13–San Javier de Medellín, la Administración Distrital adelantó un nuevo operativo de control urbanístico que dejó como resultado la suspensión de tres obras que no contaban con los permisos exigidos para su construcción.

La intervención se concentró en una zona de ladera donde, según la planificación del territorio, no está permitida la edificación de viviendas, debido a que estos suelos están destinados a la proyección de futuros espacios colectivos de la ciudad. En ese contexto, las autoridades verificaron el cumplimiento de la normativa urbanística y actuaron frente a las irregularidades encontradas.

Obras suspendidas y revisión de documentos

Durante la inspección, los responsables de las construcciones no presentaron la licencia urbanística requerida para adelantar este tipo de intervenciones, lo que llevó a la suspensión inmediata de las tres obras.

El procedimiento fue acompañado por la recolección de información técnica por parte de la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, con el fin de sustentar posibles actuaciones administrativas. En total, se están elaborando 72 informes técnicos asociados a presuntos comportamientos contrarios a la normativa urbanística, que servirán como base para los procesos correspondientes.

Controles en zonas de ladera y advertencias de la administración

Las autoridades han reiterado que este tipo de intervenciones no solo representan un incumplimiento de la norma, sino que también pueden implicar riesgos para quienes invierten en este tipo de proyectos sin verificación previa de la legalidad del suelo.

En el marco del operativo, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, señaló que detrás de las construcciones irregulares pueden existir impactos más amplios que van desde afectaciones al espacio público hasta pérdidas económicas para las familias.

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El funcionario insistió en la importancia de que la ciudadanía consulte la normativa antes de iniciar cualquier tipo de obra, con el fin de evitar sanciones y posibles riesgos estructurales o legales.

Recuperación de espacio público en la comuna 13

De manera paralela a estos controles, la Administración Distrital informó que en lo corrido del año se han recuperado 861 metros cuadrados de espacio público en la comuna 13, además de la realización de 41 remociones relacionadas con incumplimientos urbanísticos.

Estos resultados hacen parte de una estrategia de vigilancia en sectores de ladera, donde se han identificado puntos críticos por la presencia de construcciones sin autorización, especialmente en áreas con restricciones para el desarrollo urbanístico.

Un territorio bajo seguimiento permanente

Blanquizal se mantiene como uno de los sectores priorizados dentro de los operativos de control debido a su condición geográfica y a la presión urbanística que ha registrado en los últimos años.

En ese sentido, las autoridades continúan reforzando las acciones de inspección y seguimiento con el objetivo de preservar el ordenamiento territorial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad.