¡Frenazo a la construcción ilegal! CAR suspende obras de canchas de fútbol en plena Reserva Van der Hammen

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) intervino de manera inmediata en la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, tras detectar la construcción de canchas de fútbol y la disposición irregular de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en un terreno de aproximadamente 7.500 metros cuadrados.

El operativo se realizó luego de una denuncia ciudadana y contó con la participación de un equipo técnico de la dirección regional Bogotá – La Calera, acompañado por la Policía Nacional y Carabineros. Durante la inspección, se evidenció el uso de tres máquinas amarillas para nivelar el terreno y retirar bloques de césped con el fin de instalar grama artificial, además de actividades abiertas al público que contravenían el uso de suelo de la reserva.

Según el director general de la CAR, Alfred Ballesteros Alarcón, estas acciones comprometen la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales, los humedales Torca-Guaymaral, La Conejera y el río Bogotá. “Estas prácticas generan una ruptura en un corredor ecológico fundamental, alterando la dinámica natural, afectando los servicios ambientales y el hábitat de flora y fauna nativos”, explicó Ballesteros.

Medidas y sanciones

Tras la verificación de las afectaciones, la CAR impuso varias medidas preventivas: la suspensión inmediata de actividades de tres establecimientos deportivos, la restricción de cualquier actividad con afluencia masiva de personas y acciones específicas en los terrenos donde se detectó el uso de maquinaria para rellenar y nivelar el terreno con fines deportivos.

Además, ocho personas recibieron comparendos ambientales por parte de la Policía Nacional. La autoridad ambiental anunció que hará seguimiento continuo al corredor ecológico, cuyo objetivo principal es proteger la biodiversidad y frenar la expansión urbana.

Impacto ambiental

El terreno intervenido presentaba descapote de cobertura vegetal, disposición irregular de RCD y residuos peligrosos (RESPEL), afectando el suelo, el paisaje y la fauna local. La CAR destacó que la correcta gestión de estos elementos es esencial para mantener la conectividad entre ecosistemas y garantizar la estabilidad ecológica de la reserva, vital para la ciudad y su entorno.