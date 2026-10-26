¡Les frenaron el negocio! Seis capturados y dos vehículos recuperados en operativos en Bogotá

Resumen: Seis personas fueron capturadas en dos operativos contra el hurto de vehículos en Fontibón y Barrios Unidos. La Policía recuperó un furgón y una camioneta, incautó un revólver calibre .38 y detectó alteraciones en los sistemas de identificación de uno de los automotores. En 2026 se han recuperado 933 vehículos en Bogotá.

Dos operativos contra el hurto de vehículos en Bogotá terminaron con seis personas capturadas y la recuperación de un furgón y una camioneta. Los procedimientos se desarrollaron en las localidades de Fontibón y Barrios Unidos, donde los uniformados también encontraron un arma de fuego y detectaron alteraciones en los sistemas de identificación de uno de los automotores.

El balance reúne dos intervenciones diferentes. En Fontibón fueron detenidas cinco personas por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. En el barrio Siete de Agosto, en Barrios Unidos, fue capturado un conductor por el presunto delito de falsedad marcaria, después de una revisión realizada por investigadores de automotores.

Un automóvil que escoltaba un camión llamó la atención en Fontibón

El primer procedimiento comenzó durante actividades de registro y control. Los policías observaron un automóvil que se movilizaba escoltando un camión y decidieron verificar la situación. Esa inspección permitió avanzar en un caso que terminó con varias capturas y con elementos incautados para el proceso judicial.

En el automóvil en el que viajaban los sospechosos, los uniformados hallaron un dispositivo DVR de grabación perteneciente al camión y un revólver calibre .38. El vehículo fue incautado, mientras que los elementos encontrados quedaron vinculados al procedimiento adelantado por las autoridades.

En esa misma intervención fue recuperado un furgón que había sido hurtado mediante la modalidad de halado. En su interior se movilizaban tres personas. Al verificar sus antecedentes, los policías establecieron que una de ellas tenía una orden de captura vigente por hechos similares, una circunstancia adicional dentro del operativo.

El resultado reportado para Fontibón fue de cinco capturas. El hallazgo del arma, el dispositivo de grabación y el furgón recuperado hacen parte de los elementos que pasaron a conocimiento de las autoridades competentes. La responsabilidad de cada detenido deberá ser determinada dentro del correspondiente proceso judicial.

La revisión de una camioneta llevó a otra captura en Siete de Agosto

El segundo caso se registró en el barrio Siete de Agosto. Allí, personal del grupo de automotores de la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, interceptó una camioneta y realizó una inspección de sus sistemas de identificación. En esa verificación se encontraron regrabaciones que motivaron una revisión de la procedencia del vehículo.

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Los investigadores establecieron que la camioneta registraba un reporte de hurto mediante atraco, ocurrido días antes. Tras encontrar esas irregularidades, capturaron a la persona que la conducía por el presunto delito de falsedad marcaria y recuperaron el automotor para el trámite correspondiente.

Este caso es distinto al procedimiento de Fontibón: aquí la intervención estuvo centrada en las alteraciones de identificación de la camioneta y en el reporte de robo que tenía asociado. La captura del conductor por falsedad marcaria no equivale, por sí misma, a una decisión judicial sobre su participación en el atraco.

933 vehículos recuperados durante 2026 en la capital

Las seis personas capturadas y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con los procesos judiciales. Los resultados se suman al balance de 933 vehículos recuperados en Bogotá en lo corrido de 2026, divulgado por la Policía Metropolitana.

La institución reiteró que mantiene las actividades de registro, control e investigación frente al hurto de automotores. También invitó a la comunidad a denunciar los hechos delictivos a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano. En estos dos procedimientos, la revisión en vía y la verificación técnica de los vehículos permitieron detectar situaciones diferentes que terminaron con la recuperación de los automotores.

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