Resumen: El Gobierno suspendió el inicio de la Zona de Ubicación Temporal para cerca de 400 integrantes del Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba, por falta de condiciones legales.

Gobierno frenó el traslado de 400 integrantes del Clan del Golfo a zona de ubicación en Córdoba

El Gobierno Nacional suspendió el inicio de la Zona de Ubicación Temporal que estaba prevista para este 25 de junio en el municipio de Tierralta, Córdoba, donde se esperaba el traslado gradual de cerca de 400 integrantes del Clan del Golfo como parte del Espacio de Conversación Sociojurídico que adelanta con esa estructura armada.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que explicó mediante un comunicado que el espacio aún no reúne las condiciones exigidas por la ley para entrar en funcionamiento.

Por ese motivo, el traslado de los integrantes del Clan del Golfo quedó aplazado hasta nuevo aviso.

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El pronunciamiento se dio tras una reunión en la que participaron delegados del Gobierno Nacional, representantes de los países mediadores, la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias, la Procuraduría General de la Nación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y los equipos que hacen parte del proceso de conversaciones.

Durante el encuentro, la delegación del Gobierno reiteró su compromiso de mantener vigente el proceso de diálogo con el Clan del Golfo y anunció que se adelantará un proceso de empalme con la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para dar continuidad a las conversaciones.

Por su parte, los representantes del grupo armado manifestaron que mantienen su voluntad de avanzar en el proceso y ratificaron el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las sesiones realizadas en Doha, Qatar, en septiembre y diciembre de 2025.

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