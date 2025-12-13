Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final

Resumen: El técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, tras asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2026, busca cerrar el año con un título en la final de la Copa BetPlay contra su rival de patio, Atlético Nacional, luego de no haber podido llegar a la final de la Liga. Para este crucial primer partido de la final, donde el DIM será visitante, Restrepo convocó a un grupo de 24 jugadores, incluyendo figuras como Éder Chaux, Washington Aguirre, Kevin Mantilla, Jarlan Barrera, Ménder García, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval y el goleador Francisco Fydriszewski, con la esperanza de obtener una victoria en el encuentro que se disputará a las 5 de la tarde.