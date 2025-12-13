Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final

Resumen: El técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, tras asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2026, busca cerrar el año con un título en la final de la Copa BetPlay contra su rival de patio, Atlético Nacional, luego de no haber podido llegar a la final de la Liga. Para este crucial primer partido de la final, donde el DIM será visitante, Restrepo convocó a un grupo de 24 jugadores, incluyendo figuras como Éder Chaux, Washington Aguirre, Kevin Mantilla, Jarlan Barrera, Ménder García, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval y el goleador Francisco Fydriszewski, con la esperanza de obtener una victoria en el encuentro que se disputará a las 5 de la tarde.
Alejandro Restrepo, técnico del DIM, luego de lograr cupo a la Copa Libertadores, ahora buscará cerrar con broche de oro este 2025.
Pese a que fue el que dirigió los destinos del mejor equipo del año, por esas cosas del fútbol, no logró meterse a la final de la Liga BetPlay.
Pero del ahogado el sombrero, ahora tiene la oportunidad de pelearle título a su rival de patio aunque sea por la Copa BetPlay.
Para lograr el honor de ganarle al encopetado Atlético Nacional, el estratega anunció el grupo de convocados.
Para este primer juego de la final, donde serán visitantes, el rojo de la montaña podrá contar con Éder Chaux y Washington Aguirre.
Asimismo fueron convocados Kevin Mantilla, Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, José Ortiz y Francisco Chaverra.
Restrepo además convocó a Juan D. Arizala, Jhan Mena, Jarlan Barrera, Esneyder Mena, Alexis Serna, Ménder García y Leider Berrío.
Para el clásico además están disponibles Gerónimo Mancilla, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.
El partido, con la mayoría de hinchas del DIM, será desde las 5 de la tarde en el coloso de la 74.
¡Hoy todo es alegría, juega el #Poderoso!
Nacional vs. Medellín
Copa Betplay Dimayor 2025
Final . Ida
️ Atanasio Girardot
⏰ 5:00 p.m.#LatimosPorVos pic.twitter.com/CeLf0iIz0r
— DIM (@DIM_Oficial) December 13, 2025
