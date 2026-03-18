Resumen: Alcaldía de Rionegro alerta sobre estafas en ofertas laborales donde piden dinero a cambio de empleo.

¡Pilas! Alcaldía de Rionegro alerta sobre fraudes en ofertas de empleo que exigen pagos

La estafa de empleos en Rionegro encendió las alertas de las autoridades locales, luego de que varios ciudadanos denunciaran intentos de fraude en supuestos procesos de contratación.

De acuerdo con la Alcaldía, a través de la Agencia Pública de Empleo, en los últimos días se han recibido múltiples reportes de personas que han sido contactadas por falsos intermediarios que prometen oportunidades laborales.

Según la información oficial, en esta estafa de empleos en Rionegro los delincuentes utilizan el nombre de empresas reconocidas para generar confianza y luego solicitan dinero, supuestamente para cubrir pagos de salud, pensión u otros trámites previos a la vinculación.

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Sin embargo, la Alcaldía de Rionegro fue enfática en aclarar que ninguna entidad autorizada por el Servicio Público de Empleo está facultada para exigir pagos en ninguna etapa del proceso de selección.

Desde la Agencia Pública de Empleo explicaron que para aplicar a una vacante solo se requieren documentos básicos como la cédula, hoja de vida, certificados laborales y soportes académicos, sin ningún tipo de cobro.

Asimismo, hicieron un llamado a quienes hayan sido contactados bajo estas modalidades a denunciar ante las autoridades competentes, con el fin de frenar estas prácticas que buscan aprovecharse de quienes están en búsqueda de empleo.

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