Shakira batió récord en el Zócalo de México y espera llegar a Madrid para "tirar la casa por la ventana"

Resumen: Pese al lío legal, Live Nation continúa con los preparativos. El sitio cuenta con ventajas estratégicas que lo hacen ideal para la masa de fans que se espera

¡Shakira quiere su propio estadio en Madrid! Pero la Fiscalía española podría «apagarle las luces»

Minuto30.com .- Shakira está lista para “tirar la casa por la ventana” en España. La barranquillera ha sorprendido al mundo al anunciar la creación del ‘Estadio Shakira’, un recinto diseñado por el prestigioso estudio Bjarke Ingels Group que se levantará en tiempo récord en el barrio de Villaverde Alto, Madrid.

Sin embargo, lo que prometía ser el evento musical del año con tres fechas confirmadas y varias más a la espera de la venta de boleterías, se encuentra hoy en la cuerda floja debido a un fantasma del pasado: el exceso de ruido.

Un templo efímero para 50.000 personas

Ubicado en el Espacio Iberdrola, el mismo predio donde se celebra el famoso festival Mad Cool, el ‘Estadio Shakira’ pretende ser una estructura monumental de 185.000 metros cuadrados y construidos en tiempo récord, pues para el mes de septiembre están las fechas separadas.

“Va a haber una producción nunca antes vista… Me da hasta vergüenza decirlo, pero sí, el Estadio Shakira. Habrá muchas sorpresas, artistas invitados y cosas que no puedo contar porque me matan”, aseguró la cantante emocionada sobre su regreso a los escenarios españoles.

El “ruido” que amenaza el sueño de la barranquillera

A pesar del respaldo total del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad —quienes ven en esta iniciativa una “grandísima noticia” para el turismo—, la Fiscalía de Madrid ha lanzado una ofensiva legal que podría frenar el montaje.

El Ministerio Fiscal solicita dos años de cárcel y una multa de 10.000 euros para el organizador del Mad Cool por el exceso de decibelios en la edición de 2023. Además, se pide una sanción de 73.000 euros a la empresa por los daños causados a los vecinos, quienes se agruparon en una plataforma civil para denunciar el caos sonoro.

¿Por qué peligra el Estadio Shakira?

Antecedentes negativos: La ubicación elegida está bajo la lupa judicial por superar los límites permitidos de ruido.

Presión vecinal: La misma plataforma que llevó a juicio al Mad Cool está alerta ante el impacto de una serie de conciertos de la magnitud de los de Shakira.

Inhabilitación: Si la justicia falla contra la empresa gestora del espacio antes de los conciertos, el uso del recinto para eventos masivos quedaría en entredicho.

Logística de primer nivel

Pese al lío legal, Live Nation continúa con los preparativos. El sitio cuenta con ventajas estratégicas que lo hacen ideal para la masa de fans que se espera:

Acceso directo a transporte público y servicio de taxis.

Distancia prudencial del centro de Madrid, facilitando la movilidad de localidades colindantes.

Capacidad para 50.000 espectadores por fecha.