¡Fraude en divisas y criptos! Cae en Medellín estafador panameño que habría estafado más de 50.000 bitcoins

Un ciudadano panameño identificado como Abraham Delgado Rivera fue capturado en Medellín tras hacerse efectiva una Notificación Roja de Interpol, emitida a petición de las autoridades de Panamá, que lo requieren por el delito de estafa agravada.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con Migración Colombia y las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en ambos países. La detención se enmarca dentro de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito transnacional.

Esto le podría interesar: ¡Arte a cielo abierto! Medellín respira diversidad en su primera Bienal de Grafiti

De acuerdo con las investigaciones, Delgado Rivera utilizaba como fachada una empresa de inversiones, a través de la cual captaba recursos en divisas y criptomonedas. Para concretar las operaciones empleaba documentos falsos, evitando así informar a los inversionistas sobre el destino de sus aportes.

En su contra reposan denuncias de personas que aseguran haberle entregado sumas que superan los 50.000 bitcoins, sin que hasta la fecha hayan recibido reembolsos ni utilidades. Esta cifra, de confirmarse, representaría uno de los casos de estafa más grandes en el ámbito de las criptomonedas en la región.

La Policía Nacional informó que, en lo corrido de 2025, ya se han realizado 107 retenciones por Notificación Roja, lo que refleja el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado.