¿Quién lo hizo? A Jhon Darío lo encontraron muerto en una calle de Bello

Resumen: Asesinan a Jhon Darío C. C., de 29 años, con arma de fuego en el barrio Nuevo Jerusalén de Bello. La policía investiga los móviles del crimen.

Minuto30.com .- Un homicidio se registró en el municipio de Bello la noche de este viernes, donde un hombre de 29 años, identificado como Jhon Darío C. C., fue asesinado con arma de fuego. El crimen ocurrió a las 11:40 p.m. en plena vía pública del barrio Nuevo Jerusalén.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de Jhon Darío C. C. sin signos vitales.

Hasta el momento, se desconocen los móviles detrás del crimen, y las autoridades han iniciado una investigación para dar con el paradero de los responsables.

