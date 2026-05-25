Ciudadano francés reportado como desaparecido en Ituango aparece en Bogotá

Resumen: El francés desaparecido en Ituango apareció sano y salvo en Bogotá. La familia descartó un secuestro y explicó que perdió los contactos de su celular.

El caso del ciudadano francés desaparecido en Ituango, Antioquia, tuvo un giro inesperado luego de que las autoridades confirmaran que el ciudadano europeo apareció sano y salvo en Bogotá, poniendo fin a varios días de incertidumbre y versiones sobre un posible secuestro en esta zona del departamento.

Se trata de Hamel Leo, de 32 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 14 de abril, luego de que supuestamente fuera visto por última vez en el corregimiento El Aro, una zona rural de Ituango donde históricamente ha existido presencia de grupos armados ilegales.

La situación generó preocupación entre familiares y autoridades, debido a las complejas condiciones de orden público que se registran en este territorio del norte antioqueño.

Incluso, durante los días de búsqueda circularon hipótesis sobre un posible secuestro relacionado con estructuras armadas que delinquen en la región.

Sin embargo, la familia del ciudadano francés desaparecido aclaró posteriormente que el caso no estuvo relacionado con ningún grupo ilegal.

Lea también: ¡Urgente! Jaime Arturo Rojas de 65 años se extravió en Belén el 23 de mayo y su familia lo busca

Según las autoridades, la madre indicó que la falta de comunicación ocurrió luego de que perdiera los contactos almacenados en su teléfono celular.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades activaron una ruta de búsqueda en la que participaron la Personería de Ituango, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Antioquia y organismos de Policía, con el objetivo de establecer el paradero del extranjero.

Habitantes del corregimiento El Aro también habían manifestado extrañeza frente a la desaparición, asegurando que no habían visto al ciudadano francés en la zona durante los días previos al reporte.

Con la aparición del hombre en Bogotá, quedó descartada cualquier relación del caso con hechos violentos o acciones de grupos armados ilegales en Ituango.

Más noticias de Antioquia