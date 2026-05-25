Resumen: Cualquier información sobre su paradero, por mínima que parezca, es vital para que pueda regresar a salvo con su familia

¡Urgente! Jaime Arturo Rojas de 65 años se extravió en Belén el 23 de mayo y su familia lo busca

Minuto30.com .- Familiares y autoridades solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar al señor Jaime Arturo Rojas Otalvaro, de 65 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 23 de mayo de 2026. De acuerdo con la información brindada, fue visto por última vez en inmediaciones del barrio Belén San Bernardo, en la ciudad de Medellín.

Para facilitar su pronta identificación en las calles, es importante destacar que el señor Jaime Arturo mide 1.75 metros de estatura, es de tez blanca y tiene el cabello completamente blanco. Como señal particular fundamental para su reconocimiento, presenta un impedimento de movimiento en su mano izquierda.

Al momento de su desaparición, vestía ropa fácilmente identificable: llevaba puesta una camiseta de Atlético Nacional con el diseño tradicional de rayas verticales verdes y blancas, acompañada de un pantalón tipo jean de color azul oscuro y unos tenis negros.

Cualquier información sobre su paradero, por mínima que parezca, es vital para que pueda regresar a salvo con su familia. Si usted lo ha visto recientemente o tiene detalles que puedan ayudar en las labores de búsqueda, por favor comuníquese de manera urgente al teléfono celular 318 532 2852.

De igual manera, puede canalizar su reporte a través de la línea de emergencias 123 o contactando directamente al Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía.