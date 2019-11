FOTOS: Algunas famosas recordaron su paso el Concurso Nacional de Belleza

Algunas famosas recordaron su paso por el Concurso Nacional de Belleza aprovechando la elección de la mujer más bella del país, que se llevó a cabo en la noche del 11 de noviembre, con algunas fotografías rememoraron su paso por el certamen. Quindío se alzó con la corona de Señorita Colombia.

La caleña Carolina Cruz quien estuvo representado a su departamento en la versión del año 199p, recordó su paso por el reinado, aunque no fue escogida como reina. “Tengo que aceptar que aunque no gane pase muy bueno, viaje como nunca, baile y estuve presente en todos los eventos a los que me invitaban. La misión de @reinadocolombia es maravillosa y ser parte de ella fue increíble, gracias Ray los quiero”, fueron las palabras de la presentadora.

Paola Turbay también recordó su paso por el certamen de belleza, fue coronada en el año 1991 representando a Bogotá, aunque ella realmente nació en Houston, Texas. Asimismo, lo hizo Andrea Tovar que fue escogida como Señorita Colombia en el año 2015 tras representar al departamento del Chocó. Es de recordar, que Tovar se convirtió en la segunda reina de raza negra.