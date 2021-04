Luis Carlos Ayala, reconocido fotógrafo oriundo del Líbano, Tolima, fue víctima de un brutal ataque en la ciudad de Cali cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le propinaron varios disparos.

El hecho se produjo el pasado 20 de abril en horas de la noche, cuando Ayala se encontraba sentado en la calle. “Estaba sentado frente a la casa donde me quedo en la ciudad de Cali, me fumaba un cigarrillo y miraba al piso, escuché una moto que se acercó, se paró a unos cinco centímetros, no sé si fue el susto, pero escuché que dijeron ‘Luis’” indicó el fotógrafo al medio El Nuevo Día.

Los dos hombres que lo abordaron, le propinaron dos disparos, uno de ellos lo impactó en la mandíbula y otro en el brazo, pero por fortuna resultó ileso.

“El de atrás manda la mano derecha a la cintura mientras con la izquierda levanta el saco, eso sucede y yo me pongo de pie y me corro hacia un lado mientras le miraba la mano, efectivamente era un arma de fuego, dispara y yo me alcanzo a correr, siento un golpe en la quijada, hace otro disparo y siento un dolor en el brazo, yo me corrí aún más para atrás mientras en parrillero me miraba” contó Luis al mismo medio.

Mientras Ayala intenta regresar a su vivienda, los dos hombres en la motocicleta le siguieron el rastro. «El conductor arranca un poco despacio y el de atrás calcula para hacer otro disparo, pero algo lo detuvo. Se fueron y quede un poco pasmado”, dijo el fotógrafo al mismo medio.

Finalmente, salen a auxiliarlo y después de que valoraran sus heridas, se confirmó de que por fortuna no fueron de gravedad, porque según afirmó Luis Carlos se alcanzó a mover.

Tras el ataque, el fotógrafo tolimense se recupera satisfactoriamente, pero teme por su vida ya que los sujetos podrían volver a atacarlo.

Cabe resaltar que Ayala ha sido reconocido por registrar a través de su lente movimientos sociales como La Minga Indígena y protestas estudiantiles. Además, es fundador del colectivo denominado » De la Calle Somos», un proyecto fotográfico documental que registra la vida de los habitantes de calle.

Así notificó el ataque el fotógrafo a través de sus redes:

