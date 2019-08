FOTO: “Me encanta mi cuerpo”: Yina Calderón se levantó los glúteos y le llueven las críticas

Yina Calderón volvió a abrir polémica en redes sociales por cuenta de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en la cual se ve sus ‘redondos’ glúteos después de la reconstrucción, al parecer se volvió hacer un procedimiento para levantarlos.

“Ni más flaca, ni mas gorda tal cual me encanta mi cuerpo, NO tengo prótesis porque mi cuerpo no las acepta debido a mi problema (…) me puso unos hilos para levantar el glúteo y me gusta mucho el resultado pues mi glúteo estaba bastante deformado, también saco la grasa de mi cintura y espalda (me hizo engordar) y relleno para poder reconstruir” fueron algunos de las palabras que utilizó para describir la postal que ya tiene 25 mil me gusta y más de mil mensajes.

“Con todo respeto Yina eres hermosa pero el trasero está demasiado de grande”, “tampoco tan notorio el Photoshop”, “la última cirugía le acomodó demasiado bien la cola se ve muy hermosa”, “que importa la opinión de los demás desde que tú te sientas linda”, “horrible Mujer a usted sí le gusta que le den palo en redes con esas fotos”, son algunos de los mensajes que le dejaron a Yina.