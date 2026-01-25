Resumen: Las autoridades distritales descartaron que los restos óseos hallados en la avenida NQS correspondan a perros y aclararon que se trataría de huesos de origen porcino, presuntamente relacionados con residuos de un establecimiento comercial. El caso es objeto de análisis sanitario y verificación sobre la disposición adecuada de desechos.

¿Fosa de perros en la NQS? Autoridades desmienten rumores y revelan la verdad tras los restos hallados

La alarma generada en redes sociales por el presunto hallazgo de una fosa común de perros en el sector de Puente Aranda, en Bogotá, fue desmentida por las autoridades distritales tras una inspección técnica en la zona. De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), los restos óseos encontrados corresponden a animales de la especie porcina y no a caninos, como se había difundido inicialmente.

El caso se conoció luego de denuncias ciudadanas que advertían sobre la presencia de huesos bajo el puente vehicular ubicado en la carrera 30 (avenida NQS) con calle Sexta. Las versiones que circularon en plataformas digitales señalaban la existencia de una supuesta fosa común de perros y sugerían que los restos estarían siendo utilizados como alimento por habitantes de calle, lo que generó preocupación e indignación entre usuarios y colectivos animalistas.

Ante la rápida difusión de la información, un equipo técnico especializado del IDPYBA, con apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, se desplazó al lugar para realizar un recorrido exhaustivo y verificar la situación.

¿Qué encontraron las autoridades?

Durante la inspección, los profesionales hallaron siete cráneos, que tras una evaluación preliminar fueron identificados como pertenecientes a animales de especie porcina. Según el informe técnico, los restos presentaban señales de exposición ambiental prolongada, como acumulación de material terroso, ausencia de tejidos blandos y fracturas parciales, lo que sugiere que llevaban un tiempo indeterminado en el sitio.

Comerciantes del sector indicaron que los cráneos habían sido visibles desde hacía cerca de dos meses, sin que se hubiera reportado formalmente el hecho antes de la denuncia en redes sociales.

Origen de los restos óseos

Durante el procedimiento, las autoridades entrevistaron a residentes del sector y a habitantes de calle que frecuentan la zona, quienes coincidieron en que los restos corresponderían a animales porcinos y que su origen estaría relacionado con un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos cárnicos cercano al lugar.

Posteriormente, se realizó una visita al local señalado, donde una mujer que se identificó como administradora confirmó que, dentro de su actividad comercial, se generan residuos óseos —incluidos cráneos de origen porcino— como parte normal del proceso de comercialización. Según explicó, estos desechos son depositados en contenedores para su disposición final y no se entregan a terceros, aunque reconoció que personas externas podrían retirarlos sin autorización.

Análisis técnico y seguimiento sanitario

Los restos óseos fueron recolectados y trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, donde serán sometidos a análisis en patología veterinaria para reconfirmar la especie, evaluar su estado sanitario y establecer si existe alguna relevancia forense.

Adicionalmente, el caso fue remitido a la Secretaría Distrital de Salud, que verificará el cumplimiento de la normatividad vigente sobre la disposición final de residuos y desechos biológicos generados por establecimientos del sector de alimentos.

Atención a animales en condición de vulnerabilidad

Como parte de la intervención institucional, al sector también fueron enviados equipos de las Brigadas Médicas Veterinarias del programa Huellitas de la Calle, iniciativa del IDPYBA enfocada en la atención de animales —principalmente perros y gatos— que conviven con habitantes de calle y recicladores.

Las autoridades reiteraron que no existe evidencia de una fosa común de perros ni de hechos de maltrato animal asociados a este caso, y reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de contenidos sensibles que pueden generar alarma social.

El episodio continúa bajo seguimiento de las entidades distritales mientras avanzan las evaluaciones técnicas que permitirán cerrar definitivamente el caso.