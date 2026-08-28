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Resumen: El Foro Educativo Distrital Medellín 2026 recogió propuestas para actualizar el Plan Educativo y transformar la educación en Medellín.

Participación y nuevos currículos: las apuestas para transformar la educación en Medellín

La educación en Medellín fue el centro de un encuentro en el que docentes, estudiantes, familias, directivos y representantes de diferentes sectores analizaron los principales retos y oportunidades que enfrenta la ciudad.

La alcaldía, a través de la Secretaría de Educación, realizó el Foro Educativo Distrital Medellín 2026, una jornada de diálogo y construcción colectiva que permitió reunir las principales conclusiones de los Foros Educativos Institucionales realizados previamente en los colegios.

Uno de los temas principales fue la necesidad de fortalecer la participación de las comunidades educativas en la toma de decisiones. Durante las conversaciones también se planteó la importancia de contar con currículos más pertinentes y conectados con las condiciones sociales, culturales, ambientales y productivas de cada territorio.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, explicó que el encuentro realizado en Mova, el Centro de Innovación del Maestro, permitió recoger las voces y propuestas surgidas directamente de las instituciones educativas de Medellín.

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Durante la jornada se desarrolló además un conversatorio sobre los cambios que requiere la educación en la ciudad y el papel que deben asumir las instituciones educativas, la academia, el sector privado y la alcaldía.

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Los participantes analizaron qué aspectos necesitan transformarse, cuáles son las fortalezas del sistema y qué elementos pueden contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje en los próximos años.

Este ejercicio también se relaciona con Escuela Inteligente, estrategia que contempla la transformación de los ambientes de aprendizaje, el fortalecimiento de currículos pertinentes, la innovación pedagógica y el aprovechamiento de las tecnologías digitales. También incluye componentes relacionados con la inclusión, el bienestar y el desarrollo de capacidades de estudiantes, docentes y directivos.

Con este proceso, Medellín busca que las decisiones sobre educación tengan en cuenta las experiencias de quienes viven diariamente la realidad de las aulas.

La participación, la innovación, la investigación y el trabajo colaborativo se plantean como elementos centrales para continuar con la transformación del sistema educativo de la ciudad.

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