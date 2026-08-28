Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín amplía a 25 los programas virtuales gratuitos en la plataforma @Medellín. Ya están abiertas las inscripciones para cursos de inteligencia artificial, marketing y tecnología orientados a mayores de 15 años residentes en la ciudad.

¡Póngase las pilas! Abren cupos para aprender sobre inteligencia artificial y tecnología en Medellín

La alcaldía, mediante la agencia Sapiencia, anunció el fortalecimiento de la plataforma académica virtual @Medellín tras sumar cinco nuevas opciones formativas orientadas al desarrollo tecnológico, la innovación y las competencias operativas para el mercado de trabajo actual.

Con esta adición, la oferta educativa pública suma un total de 25 programas disponibles para la ciudadanía, dentro de los cuales destaca la opción de aprender a desarrollar su propia inteligencia artificial.

Las capacitaciones incorporadas al portafolio institucional abarcan temas estratégicos como el análisis de datos masivos y reducidos, la adaptación empresarial al mercadeo electrónico, la comunicación escrita en escenarios organizacionales, el manejo de herramientas de ofimática y los fundamentos para programar inteligencia artificial.

Estas líneas lectivas, que ya habían integrado la oferta en ciclos anteriores, quedan habilitadas de nuevo en la plataforma durante la vigencia 2026 para atender los requerimientos formativos asociados a la digitalización del sector productivo.

Las cifras oficiales recopiladas hasta el 31 de julio de 2026 indican un consolidado de 26.473 inscripciones dentro de la estrategia.

Lea también: Más computadores, personal y tecnología: así cambian las Comisarías de Familia en Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La demanda ciudadana se ha concentrado principalmente en las áreas relativas al aprendizaje de una segunda lengua y al perfeccionamiento de habilidades digitales. Frente a este panorama, Salomón Cruz Zirene, máximo responsable de Sapiencia, ratificó la intención institucional de masificar el acceso al conocimiento tecnológico y brindar herramientas concretas a los habitantes sin trámites ni trámites adicionales.

La metodología de la Ciudadela Universitaria Digital permite realizar el proceso pedagógico de forma remota, sin costos y según la disponibilidad de tiempo del estudiante durante todo el año.

Los requisitos fijados por la entidad exigen tener como mínimo 15 años de edad, residir en el municipio de Medellín y contar con un equipo informático conectado a internet.

Cada participante podrá cursar un módulo a la vez y, al culminarlo, registrarse en la siguiente materia disponible en la plataforma aquí, expandiendo el dominio de herramientas como la inteligencia artificial y otras disciplinas técnicas.

Más noticias de Medellín