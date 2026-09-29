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    ¡La educación rural también se mueve! Más de 300 docentes se reunieron en Medellín

    Más de 300 docentes y directivos llegaron a Mova para compartir experiencias que buscan transformar la educación en los corregimientos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡La educación rural también se mueve! Más de 300 docentes se reunieron en Medellín

    Resumen: Más de 300 docentes y directivos participaron en el Foro Distrital Rural de Medellín, donde compartieron experiencias pedagógicas de los cinco corregimientos.

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    El encuentro permitió compartir experiencias pedagógicas desarrolladas en instituciones educativas y centros educativos rurales de los cinco corregimientos de la ciudad, con propuestas relacionadas con convivencia, educación financiera, aprendizaje basado en proyectos, bienestar socioemocional y agroecología.

    La jornada también sirvió para hacer seguimiento participativo a las acciones que se vienen adelantando en los territorios y reconocer iniciativas construidas desde las propias comunidades educativas, teniendo en cuenta las particularidades sociales, culturales y ambientales de cada zona.

    Durante el foro se puso especial atención a las nuevas ruralidades y a la necesidad de conectar los contenidos aprendidos en las aulas con las dinámicas de los territorios. Entre las metodologías abordadas estuvo el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), además de los Modelos Educativos Flexibles y otras estrategias pedagógicas.

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    La secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco Giraldo, destacó que estos espacios permiten conocer las experiencias desarrolladas por los maestros rurales y presentar las acciones que adelanta el Distrito en materia de infraestructura, mobiliario escolar, conectividad, proyectos educativos, jornada escolar complementaria y Media Técnica.

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    Actualmente, la educación rural de Medellín atiende a 11.487 estudiantes y cuenta con 269 docentes. La Administración Distrital también adelanta procesos relacionados con formación de maestros, bilingüismo, infraestructura, sostenibilidad ambiental y acompañamiento pedagógico.

    Con este tipo de encuentros, la Secretaría de Educación busca fortalecer el intercambio entre las comunidades educativas y promover propuestas que respondan a las necesidades particulares de cada corregimiento.

    La jornada se suma a las acciones orientadas a reducir brechas educativas y fortalecer las oportunidades de los estudiantes que viven en las zonas rurales de Medellín.

    ¡La educación rural también se mueve! Más de 300 docentes se reunieron en Medellín

    Foto de cortesía.

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