Resumen: En respuesta a denuncias vecinales, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad intervinieron el sector de La Carrilera, en Fontibón, realizando requisas y controles a transeúntes y carreteros. Durante la jornada fueron incautadas armas blancas y dosis de estupefacientes. Las autoridades destacaron que estas acciones buscan recuperar la tranquilidad, fortalecer la presencia institucional y reducir los delitos en la localidad.

Fontibón actúa contra la criminalidad: armas y drogas incautadas en La Carrilera

En respuesta a los llamados de los habitantes, las autoridades realizaron un operativo de seguridad en el sector de La Carrilera, en la localidad de Fontibón, con el objetivo de reducir delitos como homicidios y hurtos, que han afectado la zona en las últimas semanas.

El operativo fue liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y consistió en requisas, consultas y verificación de antecedentes a transeúntes y carreteros presentes en el área. Durante la intervención, se incautaron varias armas blancas y dosis de estupefacientes que algunas personas transportaban ocultas en bolsos y carretas.

Esto le podría interesar: ¡Mano dura en el centro de Bogotá! Sellan pagadiario en San Bernardo tras detectar irregularidades

Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan recuperar la tranquilidad y la confianza ciudadana en los espacios públicos, al tiempo que fortalecen la presencia institucional en los puntos críticos de la localidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La Secretaría de Seguridad destacó que continuará trabajando de manera articulada con la comunidad, con el fin de mejorar la convivencia y reducir los factores que propician la criminalidad en Fontibón. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a alertar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123 para facilitar una respuesta rápida de las autoridades.

Con este operativo, las autoridades reiteran la importancia de la colaboración entre la comunidad y las instituciones para garantizar espacios públicos más seguros y prevenir la comisión de delitos en la localidad.