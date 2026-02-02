Resumen: Gustavo Petro llegó a Washington para su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Conozca los detalles de la agenda y el polémico mensaje de despedida del mandatario.

Paso a paso: Esta es la agenda de Gustavo Petro en su visita a Washington

En medio de una expectativa global y un ambiente de alta tensión diplomática, el presidente Gustavo Petro arribó a Washington D. C. a las 12:30 a.m. de este lunes 2 de febrero para dar inicio a su agenda oficial en los Estados Unidos.

El punto máximo de esta visita será el encuentro privado con su homólogo Donald Trump, programado para este martes 3 de febrero a las 11:00 a.m. en la Casa Blanca.

La reunión, que contará con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, se desarrollará bajo un estricto hermetismo, pues se ha confirmado que será una sesión cerrada sin acceso a los medios de comunicación.

La llegada del mandatario colombiano no estuvo exenta de polémica. Horas antes de abordar el avión, Petro publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos calificaron de sombrío: “He visitado a mi mamá para despedirme”, escribió junto a fotos de sus padres, lo que encendió las alarmas sobre el peso emocional y político que el mandatario le otorga a este viaje.

Cabe recordar que esta reunión ocurre tras meses de fricciones, luego de que el gobierno Trump revocara visas a la familia presidencial y de que el nombre de Petro apareciera en la denominada ‘Lista Clinton’ por presuntos nexos con economías ilícitas.

Lea también: ¡Ojo que el agua no para! Medellín sigue en alerta por aguaceros y acelera limpieza de quebradas

Pese a los roces, la Casa de Nariño enfatizó que el objetivo primordial es consolidar un “Pacto por la Vida” y fortalecer el relacionamiento institucional.

Además de la cita en el Despacho Oval, Petro cumplirá una agenda que incluye una conferencia sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y diálogos con la OEA.

La comitiva que acompaña al jefe de Estado, integrada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, busca avanzar en temas de cooperación bilateral en una reunión que el propio Petro ha tildado de “determinante” para la tranquilidad de todos los colombianos.

El itinerario del mandatario en Washington se extenderá hasta el 5 de febrero. Por el momento, todas las miradas están puestas en el diálogo de este martes, donde se espera que se aborden temas espinosos como la lucha contra el narcotráfico y las advertencias previas de Trump sobre una posible intervención militar en la región.

Más noticias de Colombia