El cuerpo de Carlos Andrés Escobar se encuentra en Medellín

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Carlos Andrés Escobar, de 45 años, nacido el 11 de enero de 1981 en Medellín.
El cuerpo ingresó a la sede el 6 de febrero de 2026, y hasta el momento no se ha presentado ningún familiar o conocido para preguntar por el caso.
Se solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en Carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para obtener información sobre el caso.
