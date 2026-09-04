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Resumen: Un expolicía evitó un fleteo de dólares en el norte de Bogotá al enfrentarse a tiros con cuatro delincuentes. Un asaltante resultó herido.

Defendió sus dólares ‘a puro plomo’: Intercambio de disparos entre expolicía y ladrones en Bogotá

Un violento intento de fleteo registrado en el norte de Bogotá desencadenó un intercambio de disparos cuando la víctima, un exmiembro de la Policía Nacional en uso de retiro, reaccionó con su arma de dotación personal tras ser abordado por una banda de delincuentes.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la carrera 30 con calle 98, sector de La Castellana, en momentos en que el expolicía se desplazaba en una motocicleta transportando una importante suma de dinero en divisa extranjera, la cual había retirado minutos antes en una casa de cambio del centro comercial Unicentro.

De acuerdo con las autoridades, cuatro asaltantes que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron al expolicía para despojarlo del maletín.

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En medio del forcejeo inicial, los maleantes accionaron sus armas para amedrentarlo; sin embargo, la víctima desenfundó su pistola y encaró a los agresores, logrando herir en una pierna a uno de los sospechosos.

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La reacción armada neutralizó el hurto y provocó la huida de los otros tres cómplices, quienes escaparon a pie y en uno de los vehículos implicados en el hecho.

Durante la atención de la emergencia y el posterior despliegue del plan candado, las patrullas del cuadrante lograron la captura del asaltante lesionado, a quien le incautaron una pistola calibre 9 milímetros y recuperaron la totalidad del dinero.

Las autoridades confirmaron que el procesado registra antecedentes judiciales por hurto calificado y porte ilegal de armas, mientras se analizan las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los demás integrantes de la red criminal dedicada al fleteo.

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