Resumen: Fiesta del Libro de Medellín cierra con ciencia, tecnología y astronomía en Parque Explora. Premian #MicroCiFi 2026 el 19 de septiembre y habrá charlas con Daniela Tarazona, Anne de Marcken y Elisa Díaz Castelo. Gratis hasta el 20 de septiembre.

¡De otro planeta! Ciencia, tecnología y astronomía se toman el cierre de la Fiesta del Libro de Medellín

Ciencia, tecnología y astronomía se toman los últimos días de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín en la recta final de su edición número 20.

La Alcaldía de Medellín propuso una agenda amplia que, en esta edición, tiene como una de sus rutas favoritas el concepto del universo y las diversas formas de leer y comprenderlo. La programación irá hasta el domingo 20 de septiembre con entrada libre hasta completar aforo.

Uno de los aliados clave es el Parque Explora, referente regional en divulgación científica, que será escenario de conversaciones que integran ciencia y narración.

Esta oferta permite además que los visitantes disfruten de otros espacios culturales en Aranjuez, como parte de la recuperación de espacios públicos que impulsa la alcaldía.

«Estamos en la recta final de la Fiesta del Libro y la Cultura y, para estos últimos días, la programación incluirá charlas basadas en escritura y literatura de ciencia ficción. Tendremos conversaciones con invitados internacionales como Mateo Graci, que hablará sobre innovación, tecnología e industrias creativas, y escritores como Luana Nicolai y Daniela Tarazona«, destacó la secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo.

La agenda arranca desde el 17 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Teatro Explora con la mexicana Daniela Tarazona Velutini, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, en la charla “La escritura como experimento” junto a Gabriela Parra, sobre cómo los cuerpos se desdoblan y los lenguajes se quiebran.

El viernes 18 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el mismo teatro, estará la escritora estadounidense Anne de Marcken, ganadora del Premio Úrsula K. Le Guin de Ficción 2024, con “La ternura de los monstruos”, junto a Lucas Vargas, para explorar la ficción extraña y lo monstruoso.

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El momento central será el sábado 19 de septiembre a las 6:00 p.m., en el auditorio del Salón de Editoriales Independientes, en Carabobo, con la premiación de la séptima edición de #MicroCiFi Medellín 2026, que este año invitó a imaginar “Travesías que cruzan el tiempo y el espacio”.

El primer lugar fue para “Diciembre del año 2176”, de Daniela Pérez Taborda, con bono de $1.000.000. El segundo lugar fue para “Acta de N°acimiento”, de Ana María Poveda Herrera, con $700.000. También se reconocerán el tercer, cuarto y quinto puesto con bonos de $500.000, $300.000 y $300.000.

Ese mismo sábado, a las 4:00 p.m. en el auditorio Explora, la escritora y química Andrea Chapela hablará de ciencia ficción y crisis ambiental en “¿Con quién pasarías el fin del mundo?”, y a las 6:00 p.m. la poeta mexicana Elisa Díaz Castelo, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2020, presentará “El cuerpo también es un sistema planetario”, sobre poesía, cuerpo, física y astronomía.

La programación completa se puede consultar aquí.

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