¡Cero tolerancia! Operativo sorpresa destapa bar que funcionaba como ‘olla’ en Barrios Unidos

Resumen: Un operativo de inspección y control en Barrios Unidos, realizado durante el Plan Navidad, permitió descubrir un bar que operaba como punto de expendio y consumo de drogas, tras denuncias de la comunidad. Durante la intervención se incautaron estupefacientes, armas blancas y se impusieron sanciones administrativas, además de suspensiones temporales a varios establecimientos, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la convivencia en el sector.

Un operativo realizado en la localidad de Barrios Unidos logró desmantelar un punto de venta de drogas que operaba dentro de un bar en el barrio La Esperanza, Bogotá. Este importante resultado fue posible gracias al apoyo de un perro antinarcóticos de la Policía Metropolitana, que ayudó a detectar sustancias ilícitas escondidas en el lugar.

La acción se llevó a cabo en el marco del Plan Navidad, luego de que vecinos de la zona denunciaran, con preocupación, el consumo de alcohol y drogas en las calles, así como las frecuentes peleas que perturbaban la tranquilidad nocturna cerca de varios bares. Por eso, en la noche del 19 de diciembre y la madrugada del 20, las autoridades realizaron una serie de controles para revisar documentos y realizar registros a las personas presentes.

En total, se intervinieron tres bares señalados por alterar la convivencia y la seguridad. En uno de ellos, ubicado en La Esperanza, los policías notaron un fuerte olor a marihuana. El canino especializado logró encontrar una bolsa con cerca de 400 gramos de marihuana ocultos en el área del DJ. Aunque quienes estaban allí afirmaron no saber de dónde venía la droga, durante la revisión también se hallaron restos de bolsas de tusi, cigarrillos de marihuana, tres papeletas de ketamina y un arma blanca, lo que sugiere que en ese bar se consumían y posiblemente comercializaban sustancias ilegales.

Además, se encontraron varias irregularidades en el establecimiento: no contaba con certificado sanitario ni con la autorización del Cuerpo Oficial de Bomberos, y tenía problemas con sus registros en la Cámara de Comercio. Por estas razones, el bar fue cerrado temporalmente durante 10 días, y las autoridades advirtieron que si no se cumple esta suspensión, podría llegar hasta tres meses.

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

En otro de los bares, aunque la documentación estaba en regla, se impuso una multa por consumo de tabaco en el interior y por exceder el horario permitido, violaciones que también afectan la convivencia. Este lugar fue cerrado por tres días. El tercer bar cumplía con las normas, pero en la revisión a las personas se incautaron tres dosis de marihuana a un cliente que consumía bebidas alcohólicas.

Este bar del sector de La Esperanza, en Barrios Unidos, era el dolor de cabeza de los vecinos. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Después de sus reportes por venta de estupefacientes, se realizó una minuciosa inspección que permitió encontrar un cargamento de marihuana y sellar el establecimiento. Cada dosis de… pic.twitter.com/bZbvXuoTCs — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 20, 2025

Durante todo el operativo, Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad aprovecharon para conversar con los asistentes y sensibilizarlos sobre la importancia de denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y la buena convivencia en la comunidad.

Las autoridades resaltaron que este éxito fue posible gracias al trabajo conjunto de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).