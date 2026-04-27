¡Le cantaron la tabla! Fiscalía pide arresto para Nicolás Petro por no asistir a audiencia

El caso Nicolás Petro volvió a tomar relevancia este lunes 27 de abril durante la reanudación de una audiencia judicial en su contra, en la que la Fiscalía lanzó cuestionamientos sobre su asistencia a las diligencias y solicitó medidas ante un presunto incumplimiento de órdenes judiciales.

Durante la sesión, la representante del ente acusador pidió que el proceso continúe de manera presencial, argumentando que no habría justificación suficiente para que el imputado no se traslade a la ciudad donde se adelanta el juicio.

En ese sentido, solicitó una sanción que podría implicar días de arresto por no acatar lo dispuesto previamente por un juez.

La petición se sustentó en información que evidenciaría desplazamientos del implicado a diferentes ciudades del país en fechas recientes.

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Según lo expuesto, estos movimientos contrastarían con los argumentos entregados en audiencias anteriores, donde se indicó que existían limitaciones para viajar por razones de seguridad y otras condiciones personales.

El caso Nicolás Petro también incluyó la presentación de registros que darían cuenta de ingresos a determinados espacios en la región Caribe, lo que, según la Fiscalía, demostraría la posibilidad de movilización dentro del territorio nacional.

Frente a esta situación, el juez indicó que el incidente será tramitado por escrito y solicitó que la Fiscalía formalice la petición para evaluar si procede o no una medida correctiva.

Asimismo, se anunció que la audiencia continuará en los próximos días, cuando se definirá el material probatorio que hará parte del proceso.

El desarrollo del caso sigue generando atención en el ámbito judicial y político, mientras avanzan las etapas previas al juicio.

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