Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un conductor habría atropellado a dos agentes de tránsito tras evadir un control en la Terminal del Norte de Medellín. Hay un uniformado herido.

¡Se quiso pasar de vivo! Conductor se voló de control en la Terminal del Norte y arrolló a agentes de tránsito

La tranquilidad en las inmediaciones de la Terminal del Norte, en Medellín, se habría visto alterada en horas de la mañana tras un grave incidente que involucraría a un conductor y a servidores públicos de la Secretaría de Movilidad.

Según las versiones preliminares, un ciudadano, al parecer, habría decidido evadir un requerimiento de rutina durante un operativo de control.

El sujeto, presuntamente, habría hecho caso omiso a la señal de pare impartida por la autoridad, iniciando una peligrosa maniobra de escape en la que presuntamente arrolló a dos agentes de tránsito.

Lea también: ¡Que tragedia! Trabajador murió tras accidente durante el montaje del concierto de Shakira en Copacabana

Los agentes han sido valorados y trasladados a un centro asistencial; por el momento se desconoce su estado de salud.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades competentes habrían iniciado de inmediato las labores de verificación en el lugar para establecer con exactitud las circunstancias que rodearon este supuesto acto de intolerancia.

Las autoridades avanzarían en las próximas horas en el proceso de judicialización para determinar la responsabilidad penal o administrativa de quien sería el conductor protagonista de este lamentable suceso.

Más noticias de Medellín