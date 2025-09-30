¡Cero tolerancia! 490 bares y discotecas de Bogotá fueron inspeccionados en Amor y Amistad

Resumen: En el marco de las celebraciones de Amor y Amistad, la Secretaría de Gobierno inspeccionó 490 bares, discotecas, hoteles y moteles en Bogotá, con apoyo de varias entidades. Como resultado, se impusieron 119 medidas correctivas a locales que incumplieron la normatividad, siendo Usme, Engativá y Usaquén las localidades con más sanciones.

Durante septiembre, la celebración del Amor y la Amistad no solo se vivió en las calles y comercios de Bogotá, también fue motivo de un operativo masivo de inspección en bares, gastrobares, hoteles y moteles de la ciudad. La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección para la Gestión Policiva, lideró 490 visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), con el apoyo de la Policía de Bogotá, las alcaldías locales y las secretarías de Salud y de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El propósito fue verificar que los establecimientos cumplieran con los requisitos legales y garantizar a los ciudadanos espacios seguros de diversión y esparcimiento, en especial en los bares de alto impacto, dedicados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Dentro de los controles también se revisó el cumplimiento del Decreto 293 de 2025, que regula los horarios de funcionamiento de este tipo de negocios.

El balance arrojó 119 medidas correctivas contra locales que no cumplían la normatividad. Entre las localidades con mayores sanciones se encuentran: Usme (21), Engativá (17) y Usaquén (12).

Las autoridades resaltaron que este trabajo conjunto busca proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, además de fortalecer la convivencia en la capital. “El control efectivo de bares y discotecas no solo previene riesgos, también envía un mensaje claro: Bogotá está del lado de la legalidad, la seguridad y el disfrute responsable”, destacó la Secretaría Distrital de Gobierno.

Con estos operativos, el Distrito reitera su compromiso de vigilar el cumplimiento de las normas y brindar tranquilidad tanto a comerciantes como a usuarios durante las jornadas de celebración en la ciudad.