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    Fiscalía lamenta la muerte del escolta del Vicefiscal y de un ciudadano en violento choque en Bogotá

    La fuerza del golpe fue fulminante para ambos conductores.

    Publicado por: SoloDuque

    Fiscalía lamenta la muerte del escolta del Vicefiscal y de un ciudadano en violento choque en Bogotá

    Resumen: De acuerdo con las primeras versiones y el análisis del video de seguridad, el fatal accidente ocurrió cuando el motociclista descendía por un puente vehicular. En ese instante, terminó impactando violentamente contra un ciudadano que se desplazaba en su bicicleta por el corredor vial. La fuerza del golpe fue fulminante para ambos conductores.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La mañana de este viernes, 10 de abril, comenzó con un saldo trágico en las vías de la capital del país. Sobre las 6:00 a. m., un violento choque entre una motocicleta y una bicicleta dejó como resultado el fallecimiento de dos hombres, desatando el luto inmediato al interior de la Fiscalía General de la Nación.

    El siniestro quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, material que ya se ha convertido en la pieza clave de los peritos forenses para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión.

    Los detalles del choque

    Lea también: ¡El accidente quedó en video! Identifican a una de las víctimas tras choque entre motocicleta y ciclista en Bogotá

    De acuerdo con las primeras versiones y el análisis del video de seguridad, el fatal accidente ocurrió cuando el motociclista descendía por un puente vehicular. En ese instante, terminó impactando violentamente contra un ciudadano que se desplazaba en su bicicleta por el corredor vial. La fuerza del golpe fue fulminante para ambos conductores.

    Tras el acordonamiento de la zona, las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas. El motociclista era José Fernando Escárraga Beltrán, un funcionario activo de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, quien actualmente se desempeñaba como escolta personal del vicefiscal general de la Nación, Gilberto Guerrero.

    La segunda víctima fatal fue identificada como el señor Luis Ernesto Castro Santos, el ciudadano que se movilizaba en la bicicleta.

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    Luto en el ente investigador

    A través de sus canales oficiales, la Fiscalía General de la Nación emitió un sentido comunicado lamentando la pérdida de su funcionario y del ciudadano involucrado.

    “En este momento de dolor, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y los servidores de la entidad, extienden una voz de solidaridad, aliento y condolencia a sus familiares, amigos y compañeros”.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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