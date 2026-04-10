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Resumen: Un video revela cómo ocurrió el accidente frente a la embajada de EE. UU. en Bogotá, donde murieron un motociclista y un ciclista.

¡El accidente quedó en video! Identifican a una de las víctimas tras choque entre motocicleta y ciclista en Bogotá

Un video de seguridad se convirtió en pieza clave para entender el accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes 10 de abril en Bogotá, donde dos personas perdieron la vida.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se registró sobre las 6:00 a.m., cuando un motociclista que descendía por un puente terminó impactando contra un ciclista que se desplazaba por el corredor vial.

El material en video evidenciaría que el conductor de la moto intentó esquivar a la otra persona, pero no logró evitar el impacto.

Tras el hecho, se confirmó la identidad del motociclista fallecido en el lugar. Se trató de Fernando Escarraga de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación y quien se desempeñaba como escolta del vicefiscal general, Gilberto Guerrero.

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Escarraga falleció de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el ciclista, un adulto de aproximadamente 58 años, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a las heridas sufridas.

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Las autoridades atendieron la emergencia y realizaron el levantamiento del cuerpo en la zona, lo que generó restricciones en la movilidad durante varias horas.

Este caso se suma a las cifras de siniestralidad vial que mantienen en alerta a las autoridades en la capital del país. En lo corrido del año, más de 160 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, con un aumento frente al mismo periodo del año anterior.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del hecho, mientras el material audiovisual sigue siendo analizado como parte del proceso.

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