Resumen: La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que mañana imputarán cargos a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

‘Se le acabó el paseo’: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD

La imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla será formalizada en las próximas horas, según confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que la audiencia ya fue solicitada y quedará en manos de la fiscal delegada María Cristina Patiño.

La diligencia se da en el marco del que es considerado el caso de corrupción más grande del actual Gobierno: el saqueo multimillonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía llevaba meses anunciando esta imputación, al tiempo que enfrentaba cuestionamientos por permitir la fuga de otro presunto cerebro del entramado: el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, actualmente asilado en Nicaragua. Con Bonilla, sin embargo, los testimonios acumulados han sido suficientes para dar el paso judicial.

Uno de los relatos más contundentes es el de su exasesora, María Alejandra Benavides, quien tiene inmunidad total tras acogerse a un principio de oportunidad. Benavides aseguró que actuó cumpliendo órdenes y detalló cómo desde el Ministerio de Hacienda se habría avalado la entrega de millonarios contratos para asegurar votos de congresistas en favor de créditos internacionales de la Nación.

Lea también: ¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali

Los proyectos suman más de $92.000 millones de pesos, con obras en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca). La Fiscalía, sin embargo, enfrenta nuevas críticas luego de que se conociera que el computador de Benavides desapareció del Ministerio sin haber sido recaudado como evidencia.

Con reuniones documentadas, comunicaciones internas y testimonios directos, el caso avanza hacia una etapa clave que podría comprometer aún más al exministro en el mayor escándalo de la administración de Gustavo Petro.

Más noticias de Colombia