La Dimayor ha informado una modificación de último minuto en la programación de uno de los encuentros más esperados de la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

El partido que enfrentará al América de Cali contra el Independiente Medellín (DIM), un duelo crucial en el cuadrangular, se disputará en el estadio Pascual Guerrero con un horario distinto al anunciado inicialmente.

El cambio se debe a una coincidencia en la agenda deportiva de la misma entidad. Originalmente, el vibrante choque entre ‘escarlatas’ y el ‘Poderoso de la Montaña’ estaba pactado para jugarse este jueves 27 de noviembre a las 7:30 de la noche.

Sin embargo, a esa misma hora, la Dimayor programó el partido de ida de la final del Torneo BetPlay Dimayor II-2025, que tendrá como protagonistas a Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo.

¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali

Para evitar que ambos compromisos se solapen, afectando la transmisión y la atención de los aficionados, la Gerencia Deportiva tomó la decisión de adelantar el duelo de la Liga.

La medida busca garantizar que los seguidores del fútbol colombiano puedan disfrutar sin interrupciones de ambos encuentros de vital importancia en el calendario.

De esta manera, el enfrentamiento entre el América de Cali y el Independiente Medellín por la fecha 3 de los cuadrangulares se jugará este jueves 27 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde.

Se recomienda a los aficionados y medios de comunicación tomar nota del nuevo horario para evitar confusiones y asistir a tiempo al Pascual Guerrero o sintonizar la transmisión.

