Héctor de Jesús desapareció en Medellín

Héctor de Jesús García, de 86 años de edad, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el pasado 5 de noviembre de 2025.

Al momento de su desaparición, Héctor vestía una sudadera completa de color beige y zapatos cafés.

En cuanto a sus características morfológicas, se trata de un hombre de contextura mediana, piel trigueña, cabello ondulado y canoso, ojos de color café, boca y labios de tamaño mediano, con una estatura aproximada de 1.65 metros.

