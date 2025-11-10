Héctor de Jesús desapareció en Medellín

Resumen: Héctor de Jesús García, de 86 años de edad, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el pasado 5 de noviembre de 2025.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Héctor de Jesús García, de 86 años de edad, fue reportado como desaparecido en la ciudad de Medellín el pasado 5 de noviembre de 2025.

Al momento de su desaparición, Héctor vestía una sudadera completa de color beige y zapatos cafés.

En cuanto a sus características morfológicas, se trata de un hombre de contextura mediana, piel trigueña, cabello ondulado y canoso, ojos de color café, boca y labios de tamaño mediano, con una estatura aproximada de 1.65 metros.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad