    Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco niegan cargos ante la Fiscalía

    Fiscalía imputa a exministros Bonilla y Velasco en caso de corrupción de la UNGRD.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fotos sacadas de redes sociales.
    Resumen: La Fiscalía imputó a los exministros Bonilla y Velasco y reveló un “pacto criminal” para direccionar contratos y asegurar mayorías en el Congreso.

    La Fiscalía General de la Nación inició este lunes 1 de diciembre, la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), revelando un contundente señalamiento: la existencia de un “pacto criminal” entre ambos exfuncionarios para manipular decisiones en el Congreso y direccionar contratos de entidades del Estado.

    El ente acusador aseguró que este pacto criminal tenía como propósito asegurar mayorías legislativas a favor del Ejecutivo, a través de prácticas de corrupción.

    Los exministros fueron imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer. Sin embargo, al inicio de la audiencia ambos se declararon inocentes y rechazaron los cargos, insistiendo en que no participaron en ningún acuerdo ilegal.

    Durante la audiencia, la fiscal del caso entregó detalles del material probatorio que vincula a los exfuncionarios con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la acusación, Bonilla y Velasco se habrían concertado entre sí y con terceros para ofrecer direccionamiento de contratos, convenios y proyectos del Estado, a cambio de que congresistas asistieran y votaran a favor de iniciativas del Gobierno nacional.

    El ente investigador señaló además que los exministros operaron como determinadores dentro del entramado de corrupción revelado en la UNGRD, entidad desde la cual se habrían gestionado proyectos para asegurar apoyos políticos en el Legislativo.

    Tras la imputación, y ante la negativa de los exministros de aceptar los cargos, la Fiscalía anunció que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos, argumentando que representan un riesgo para la sociedad y para el avance del proceso judicial.

    El caso continúa desarrollándose y podría escalar aún más dentro del panorama político nacional, dado que involucra a dos figuras clave del gabinete del presidente Gustavo Petro.

