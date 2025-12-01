Resumen: Federico Gutiérrez rechazó el incremento de quemados por pólvora en Medellín y pidió cultura ciudadana tras registrarse siete lesionados en el inicio de diciembre.

Fico Gutiérrez insta a la ciudadanía a evitar pólvora: ‘Siete quemados ya son demasiado’

Medellín amaneció con un nuevo balance de quemados por pólvora, una problemática que el alcalde Federico Gutiérrez calificó como “absurda” e “innecesaria”, luego de que la ciudad registrara siete lesionados entre la noche del 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre. Aunque la cifra representa una reducción frente a los 11 casos del año pasado, el alcalde aseguró que “siete son demasiado”.

Según el reporte de la Secretaría de Salud, los lesionados en Medellín corresponden a cuatro personas que manipulaban artefactos pirotécnicos y tres que solo observaban. Entre ellos hay dos mujeres adultas, tres hombres y tres adolescentes, uno de ellos con quemaduras en cara, cuello y tronco por manipulación de un juego pirotécnico.

Ante este panorama, Gutiérrez hizo un fuerte llamado a la ciudadanía: “Lo que es absurdo es que uno, sabiendo que la pólvora es peligrosa, salga a buscar problemas y termine ganándose una quemadura que le cambia la vida”, expresó.

El mandatario insistió en la gravedad del uso de pólvora no solo por lesiones humanas, sino por el impacto ambiental y el daño a mascotas y fauna silvestre.

El alcalde también se refirió al comportamiento ciudadano durante la noche del encendido del alumbrado navideño, donde se presentaron numerosas llamadas por riñas y discusiones familiares asociadas al consumo de alcohol.

“Portémonos bien. El que no le cae bien el trago, no lo tome. Qué pereza los borrachos poniendo problemas”, manifestó.

Gutiérrez reiteró que la Navidad “apenas está empezando” y pidió disfrutar de los alumbrados y la oferta cultural sin poner en riesgo la vida propia ni la de los demás: “Esto depende de todos. No podemos tener un policía por cada ciudadano. Cultura ciudadana, por favor”.

