Resumen: La Fiscalía radicó una formal imputación de cargos contra Laura Sarabia por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado en el caso del polígrafo a Marelbys Meza.

¡Llegó la hora cero para Laura Sarabia! Fiscalía la imputa formalmente por el polígrafo a Marelbys Meza

Un nuevo y definitivo capítulo se abrió con la imputación de cargos liderada por la Fiscalía General de la Nación contra Laura Sarabia, una de las figuras más cercanas al exmandatario Gustavo Petro.

La diligencia judicial, instalada ante el Juzgado 1 de Control de Garantías de Bogotá, cobija a la exfuncionaria por tres presuntos delitos relacionados con las irregularidades y presiones sufridas en 2023 por su entonces niñera, Marelbys Meza, tras la misteriosa pérdida de un maletín con dinero en efectivo dentro del domicilio de la procesada.

El origen de este escándalo se remonta a enero de 2023, cuando el hurto de los recursos en la vivienda de la entonces jefa de Gabinete desató una cadena de decisiones administrativas y operativas que hoy la tienen contra las cuerdas.

De acuerdo con la investigación, el uso del polígrafo contra Meza se llevó a cabo en instalaciones oficiales utilizando infraestructura y personal de la Presidencia de la República para un asunto de índole estrictamente personal. La situación escaló a niveles críticos cuando se descubrió que el teléfono de la exempleada fue intervenido ilegalmente y, junto a otra mujer identificada como Fabiola Perea, fue fichada en informes de inteligencia bajo falsos alias de la estructura criminal Clan del Golfo.

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Durante la diligencia de este lunes, la delegada del ente acusador formalizó los cargos por abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado.

Como un giro político y jurídico de alta tensión, un apoderado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia acudió a la sala de audiencias para declarar oficialmente a la Casa de Nariño como víctima directa de los hechos, respaldando las solicitudes de la Fiscalía para que se condene a la exembajadora.

La prueba reina del expediente consiste en la declaración de un alto oficial de la Policía, quien se acogió a un principio de oportunidad tras confesar que Laura Sarabia le ordenó someter a la niñera a la cuestionada prueba poligráfica, sellando así el panorama adverso que enfrenta la procesada en esta fase de imputación.

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