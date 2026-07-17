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Resumen: La Fiscalía imputó cargos a un adolescente señalado de herir con arma de fuego a una estudiante de 15 años dentro de un colegio en Kennedy, Bogotá. La víctima sufrió lesiones en las extremidades inferiores y recibió una incapacidad médico-legal provisional de 65 días. El menor no aceptó los cargos y el proceso continuará dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes mientras avanzan las investigaciones.

Fiscalía imputa cargos a adolescente que disparó contra su compañera de 15 años en un colegio de Kennedy

La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso judicial contra un adolescente señalado de haber herido con arma de fuego a una estudiante de 15 años dentro de una institución educativa de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2026. Tras la emergencia registrada en el plantel, las autoridades lograron la aprehensión en flagrancia del menor, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Con los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de lesiones personales agravadas.

La estudiante sufrió una incapacidad provisional de 65 días

La víctima recibió impactos de bala en las extremidades inferiores, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médico-quirúrgica.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció una incapacidad médico-legal provisional de 65 días, resultado que fue incorporado al proceso que adelanta la Fiscalía.

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Las pericias confirmaron que el arma era apta para disparar

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Según la información oficial, uniformados de la Policía Nacional atendieron la situación y, durante el procedimiento, hallaron en poder del adolescente un revólver con munición.

El arma fue sometida posteriormente a análisis periciales, los cuales determinaron que estaba en condiciones de efectuar disparos. Ese resultado pasó a integrar el material probatorio reunido por los investigadores.

El proceso judicial continúa

Durante la audiencia, el adolescente no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

En consecuencia, el caso seguirá su curso dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde se continuará con las etapas procesales correspondientes para establecer su eventual responsabilidad en lo ocurrido.

De manera paralela, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias del ataque y establecer cómo ingresó el arma de fuego a la institución educativa.