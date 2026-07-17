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Resumen: Vestían uniformes de una empresa de telecomunicaciones y manipulaban cajas de la red en plena vía pública. La Policía descubrió que eran falsos operarios y ahora investiga si estarían relacionados con otros casos en Bogotá.

¡Los pillaron disfrazados! Capturan a tres hombres que fingían ser técnicos de telecomunicaciones en Bogotá

Tres hombres fueron capturados en flagrancia en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que las autoridades los sorprendieran presuntamente haciéndose pasar por trabajadores de una empresa de telecomunicaciones.

Los falsos operarios son investigados por su presunta participación en el vandalismo y hurto de elementos pertenecientes a la infraestructura de telefonía de la ciudad.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el procedimiento fue realizado por uniformados del CAI Esmeralda durante labores de patrullaje y control.

Los policías observaron a tres personas que vestían overoles con distintivos de una empresa de telecomunicaciones mientras manipulaban varias cajas de la red telefónica instaladas en la vía pública.

La situación despertó sospechas entre los uniformados, quienes realizaron un procedimiento de registro e identificación. Durante la verificación, los hombres presentaron carnés que, de acuerdo con la Policía, generaron dudas sobre su autenticidad.

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Posteriormente, las autoridades se comunicaron con un supervisor de la empresa cuyos distintivos utilizaban los falsos operarios. Tras la consulta, la compañía confirmó que ninguno de los tres capturados tenía relación laboral o contractual con la organización, lo que permitió establecer que no estaban autorizados para intervenir la infraestructura de telecomunicaciones.

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Con esta información, los uniformados procedieron a capturar a los tres hombres y los dejaron a disposición de la autoridad competente para responder por los presuntos delitos de daño a bienes del Estado, usurpación de derechos de propiedad industrial y hurto.

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