Fiscalía imputa a hombre que habría lanzado desde la ventana del piso 25 a tonny, un perrito, en Bogotá

Resumen: Los hechos investigados ocurrieron el 18 de marzo de 2026 en una vivienda de la localidad de Kennedy en la capital del país
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Seccional Bogotá, imputó cargos a Johan Esteban Velasco Posada, presuntamente responsable de causar la muerte de un perro de nombre Tonny, de aproximadamente tres años de edad.
Los hechos investigados ocurrieron el 18 de marzo de 2026 en una vivienda de la localidad de Kennedy en la capital del país. El material probatorio recopilado evidenció que Johan Esteban Velasco Posada sería quien lanzó desde una ventana de su apartamento al canino.
La Fiscalía imputó al procesado el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado. La investigación contó con el apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
En contexto: ¡Qué crueldad! Lanzan a un perrito desde el piso 25 de un edificio en Bogotá
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios