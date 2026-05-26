Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fiscalía imputa a hombre que habría lanzado desde la ventana del piso 25 a tonny, un perrito, en Bogotá

    La Fiscalía imputó al procesado el delito de maltrato animal agravado por la muerte de tonny, cargo que no fue aceptado

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué crueldad! Lanzan a un perrito tonny desde el piso 25 de un edificio en Bogotá
    Captura del video de redes sociales.
    Fiscalía imputa a hombre que habría lanzado desde la ventana del piso 25 a tonny, un perrito, en Bogotá

    Resumen: Los hechos investigados ocurrieron el 18 de marzo de 2026 en una vivienda de la localidad de Kennedy en la capital del país

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Seccional Bogotá, imputó cargos a Johan Esteban Velasco Posada, presuntamente responsable de causar la muerte de un perro de nombre Tonny, de aproximadamente tres años de edad.

    Los hechos investigados ocurrieron el 18 de marzo de 2026 en una vivienda de la localidad de Kennedy en la capital del país. El material probatorio recopilado evidenció que Johan Esteban Velasco Posada sería quien lanzó desde una ventana de su apartamento al canino.

    La Fiscalía imputó al procesado el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado. La investigación contó con el apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    En contexto: ¡Qué crueldad! Lanzan a un perrito desde el piso 25 de un edificio en Bogotá

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Berrío

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.