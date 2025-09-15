Resumen: La Fiscalía imputó al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés, por violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia, al presuntamente agredir a su expareja y quitarle a sus hijos mediante maniobras judiciales; el exdiplomático no aceptó los cargos.

Fiscalía imputa a exembajador de Colombia en Ghana por violencia sexual y fraude en la custodia de sus hijos

La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos formales contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés, por presuntamente ejercer un patrón de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja. Además, el exfuncionario es acusado de haberle arrebatado la custodia de sus hijos.

En una audiencia ante un juez de control de garantías de Bogotá, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó cargos por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, ambos en modalidad agravada, así como por fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

De acuerdo con las investigaciones, Garcés habría mantenido durante años un patrón de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja, aun después de que la relación sentimental terminó. La Fiscalía sostiene que, al enterarse de que la mujer iniciaba una nueva relación, el exdiplomático inició un proceso para quitarle la custodia de los niños.

Para lograrlo, según el ente acusador, interpuso acciones judiciales, presentó pruebas cuestionables y utilizó testimonios falsos, con el fin de convencer a las autoridades de que la madre abandonaba y maltrataba a los menores. Producto de estas actuaciones, la mujer apenas mantiene comunicación esporádica con sus hijos y no ha podido volver a verlos.

Durante la diligencia, Garcés Carabalí no aceptó los cargos. El caso continúa en etapa de investigación mientras la justicia define las medidas que se adoptarán frente a las graves denuncias en su contra.