Policía y DEA capturan a alias ‘Bendecido’, narco del Clan del Golfo en Córdoba

La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de John Jairo, alias ‘Bendecido’, presunto cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo.

La detención se produjo en Montería, Córdoba, en un operativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con el director de la institución, general Carlos Fernando Triana, alias ‘Bendecido’ era solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Las investigaciones señalan que John tenía bajo su mando una estructura criminal que operaba en Urabá antioqueño y Córdoba, utilizando la modalidad de outsourcing criminal.

Según las autoridades, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual hacia Centroamérica y Estados Unidos a través de lanchas rápidas tipo Gofast.

“El extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el Clan del Golfo, generaba ingresos ilícitos de aproximadamente 30 millones de pesos mensuales para la organización. Con esta captura se evitó la comercialización de 2,5 millones de dosis mensuales”, declaró el general Triana.

La aprehensión de alias ‘Bendecido’ representa, según la Policía, un duro golpe para las finanzas del Clan del Golfo y refuerza la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Por el momento, el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización y eventual extradición.

