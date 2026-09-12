Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía capturó en el barrio Pachelly a Óscar Darío Isaza Monsalve, alias ‘Pepe’, señalado de pertenecer al grupo delincuencial organizado Pachelly. El hombre era requerido por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, y estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes y vehículos dedicados al servicio de domicilios en Bello. La investigación del Gaula también lo vincularía con funciones de coordinación dentro de la estructura, que ya había dejado 18 capturas en marzo de 2026.

¡Cayó alias ‘Pepe’! Señalado de coordinar extorsiones para el grupo delincuencial Pachelly en Bello

Una investigación adelantada por el Gaula de la Policía Nacional terminó con la captura de Óscar Darío Isaza Monsalve, conocido como alias ‘Pepe’, quien es señalado por las autoridades de pertenecer al Grupo Delincuencial Organizado Pachelly.

La captura se realizó mediante orden judicial en el barrio Pachelly, en Bello, donde los uniformados materializaron el procedimiento. El hombre era requerido por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

Lo señalan de cobrar extorsiones

De acuerdo con la investigación, alias ‘Pepe’ estaría relacionado con el cobro de extorsiones dirigidas al sector comercio y a vehículos repartidores de alimentos en Bello.

Según las autoridades, estas actividades habrían permitido generar rentas ilícitas para el grupo delincuencial. Además, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, indicó que el capturado cumpliría funciones de coordinación dentro de la organización.

Esto le podría interesar: ¡Cayeron con todo el arsenal! Ejército halló depósito del Clan del Golfo en zona rural de Zaragoza

“Esta captura hace parte de un proceso investigativo adelantado por el Gaula contra esta estructura delincuencial”, afirmó el funcionario.

La investigación contra Pachelly ya había permitido la captura de 18 de sus integrantes en marzo de 2026, como parte de las acciones adelantadas por el Gaula contra esta estructura.

Alias ‘Pepe’ quedó a disposición de la Fiscalía

Tras su captura, Óscar Darío Isaza Monsalve quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades mantienen las acciones articuladas contra las estructuras delincuenciales que operan en Bello, con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad y contribuir a la tranquilidad de los ciudadanos.