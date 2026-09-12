Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó alias ‘Pepe’! Señalado de coordinar extorsiones para el grupo delincuencial Pachelly en Bello

    La captura hace parte de una investigación del Gaula que ya deja 18 integrantes de la estructura bajo la lupa judicial.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Cayó alias ‘Pepe’! Señalado de coordinar extorsiones para el grupo delincuencial Pachelly en Bello
    Foto: Alcaldía de Bello
    ¡Cayó alias ‘Pepe’! Señalado de coordinar extorsiones para el grupo delincuencial Pachelly en Bello

    Resumen: La Policía capturó en el barrio Pachelly a Óscar Darío Isaza Monsalve, alias ‘Pepe’, señalado de pertenecer al grupo delincuencial organizado Pachelly. El hombre era requerido por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, y estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes y vehículos dedicados al servicio de domicilios en Bello. La investigación del Gaula también lo vincularía con funciones de coordinación dentro de la estructura, que ya había dejado 18 capturas en marzo de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una investigación adelantada por el Gaula de la Policía Nacional terminó con la captura de Óscar Darío Isaza Monsalve, conocido como alias ‘Pepe’, quien es señalado por las autoridades de pertenecer al Grupo Delincuencial Organizado Pachelly.

    La captura se realizó mediante orden judicial en el barrio Pachelly, en Bello, donde los uniformados materializaron el procedimiento. El hombre era requerido por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

    Lo señalan de cobrar extorsiones

    De acuerdo con la investigación, alias ‘Pepe’ estaría relacionado con el cobro de extorsiones dirigidas al sector comercio y a vehículos repartidores de alimentos en Bello.

    Según las autoridades, estas actividades habrían permitido generar rentas ilícitas para el grupo delincuencial. Además, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, indicó que el capturado cumpliría funciones de coordinación dentro de la organización.

    Esto le podría interesar: ¡Cayeron con todo el arsenal! Ejército halló depósito del Clan del Golfo en zona rural de Zaragoza

    “Esta captura hace parte de un proceso investigativo adelantado por el Gaula contra esta estructura delincuencial”, afirmó el funcionario.

    La investigación contra Pachelly ya había permitido la captura de 18 de sus integrantes en marzo de 2026, como parte de las acciones adelantadas por el Gaula contra esta estructura.

    Alias ‘Pepe’ quedó a disposición de la Fiscalía

    Tras su captura, Óscar Darío Isaza Monsalve quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso judicial correspondiente.

    Las autoridades mantienen las acciones articuladas contra las estructuras delincuenciales que operan en Bello, con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad y contribuir a la tranquilidad de los ciudadanos.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.