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    La Fiscalía citó a Angie Rodríguez a declarar tras sus denuncias contra el presidente Petro

    Tras ratificar sus señalamientos, la Fiscalía citó a Angie Rodríguez, para ampliar su denuncia contra el presidente Petro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    La Fiscalía citó a Angie Rodríguez a declarar tras sus denuncias contra el presidente Petro
    Foto de archivo.
    La Fiscalía citó a Angie Rodríguez a declarar tras sus denuncias contra el presidente Petro

    Resumen: En la Fiscalía se reabre el choque entre Angie Rodríguez y el Gobierno Petro. La exfuncionaria ampliará acusaciones y alista demanda por daños a su salud.

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    La Fiscalía General de la Nación citó formalmente a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, para el próximo viernes 31 de julio.

    La diligencia judicial se llevará a cabo a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde la exfuncionaria acudirá ante un fiscal especializado con el objetivo de ratificar y ampliar las denuncias penales que interpuso contra el presidente Petro.

    A este frente penal se suma una demanda civil radicada contra el Estado por los perjuicios causados a su estado de salud durante su permanencia en el Gobierno. La acción judicial argumenta un severo cuadro de ansiedad y depresión derivado de las presiones laborales, diagnóstico que desencadenó una incapacidad médica.

    Rodríguez, representada por el exministro Wilson Ruiz, cuestionó la divulgación de su información clínica en redes sociales por parte del mandatario y solicitó investigar presuntos delitos de constreñimiento, prevaricato, injuria y tráfico de influencias.

    Lea también: Enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo dejan cuatro víctimas en el Bajo Cauca antioqueño

    Entre los detonantes del enfrentamiento figura el desacuerdo de Angie Rodríguez frente al presunto traslado injustificado de recursos del Fondo Adaptación hacia el Ministerio de Hacienda.

    Frente a la escalada del conflicto, Petro descalificó los señalamientos, calificó la gestión de Rodríguez como deficiente y anunció acciones legales en su contra por calumnia. Mientras las partes alistan sus argumentos jurídicos, el organismo de control penal avanzará en la recolección de pruebas para determinar el curso de las indagaciones contra el jefe de Gobierno.

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