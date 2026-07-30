Resumen: Investigan la muerte de cuatro personas tras enfrentamientos armados en Tarazá, Antioquia. Los cuerpos fueron trasladados a Medellín para su identificación.

Enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo dejan cuatro víctimas en el Bajo Cauca antioqueño

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los violentos hechos registrados en la vereda El Piñal, jurisdicción del municipio de Tarazá, Antioquia, donde cuatro personas perdieron la vida en medio de presuntos enfrentamientos armados.

Tras el reporte de la comunidad, los cadáveres fueron trasladados inicialmente a las instalaciones de la morgue municipal con el propósito de adelantar las primeras inspecciones técnicas a los cuerpos.

De acuerdo con la información preliminar recabada por los organismos de seguridad, esta acción violenta responde a las intensas disputas territoriales que libran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la subestructura del Clan del Golfo por el control de la subregión del Bajo Cauca.

La confrontación armada forma parte de la escalada de hostilidades que afecta la tranquilidad de las comunidades rurales en esa zona del departamento.

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El informe preliminar rendido por los peritos judiciales detalló que las víctimas presentaban múltiples impactos en la cabeza, el torso y las extremidades, sumado a fracturas severas causadas por el uso de armamento de alto calibre.

Debido a la complejidad de las heridas y al estado de los hallazgos, los restos mortales tuvieron que ser remitidos a la sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad de Medellín.

En la capital antioqueña se llevarán a cabo las necropsias correspondientes para determinar con precisión las causas de las muertes y lograr la plena identificación de los fallecidos. Entre tanto, la fuerza pública mantiene operativos de control en el sector de Tarazá para prevenir nuevos altercados y brindar garantías de seguridad a los habitantes del sector golpeado por el conflicto.

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