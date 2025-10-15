Fiscalía acusó formalmente a alias ‘Gabriela’, pieza clave en la logística del magnicidio de Miguel Uribe

Resumen: La Fiscalía acusó formalmente a Katerine, alias 'Gabriela', por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, imputándole homicidio agravado y porte de armas. Se le señala de entregar la pistola usada en el ataque.

Meses después del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación ha radicado formalmente el escrito de acusación contra Katerine, alias ‘Gabriela’, la única mujer procesada hasta ahora por la planeación y ejecución del magnicidio ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelo de Bogotá.

Según la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Katerine, de 19 años, jugó un papel logístico crucial en el ataque. La investigación establece que alias ‘Gabriela’ recogió en la localidad de Suba una pistola tipo ‘Glock’, que había sido modificada para aumentar su letalidad.

Posteriormente, se desplazó en un vehículo hasta el barrio Modelia, donde presuntamente entregó el arma a otro implicado, alias ‘El Costeño’, quien finalmente la puso en manos del adolescente que disparó contra el senador.

La Fiscalía argumenta que, desde enero de 2025, alias ‘Gabriela’ estaría vinculada a una organización delictiva dedicada tanto al tráfico de estupefacientes al menudeo como a la ejecución de homicidios selectivos en la capital.

Por estos hechos, la mujer fue acusada formalmente por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y concierto para delinquir agravado.

Katerine fue capturada el pasado 14 de junio en una vía pública de Florencia, Caquetá, y actualmente permanece recluida. Su reciente traslado a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá se dio como parte de las diligencias para reforzar las investigaciones que buscan establecer si el magnicidio de Uribe Turbay tiene vínculos con estructuras criminales más amplias, una línea que aún no ha revelado a los autores intelectuales del crimen.

