Diego Arias, estratega del ADN de Atlético Nacional, formador de las inferiores del equipo, está rindiendo exitosamente al frente del equipo más ganador de Colombia.

El estratega, que estaba pronosticado para dirigir dos o tres partidos, terminó quedándose como el reemplazo de Javier Gandolfi.

Gandolfi, como se recordará, se fue luego de caer ante Atlético Bucaramanga 1-0, juego que en el escritorio terminó perdiendo 3-0.

Como se recordará, un error del argentino y su cuerpo técnico generó tener en cancha a 4 extranjeros al mismo tiempo, cuando el reglamento solo permite 3.

Tras ese hecho y con la presión de los hinchas, el equipo y el argentino llegaron al acuerdo y rescindieron el contrato.

A partir de ese momento los retos que tendría que enfrentar Arias no eran de poca monta. Mínimo tendría que dirigir ante Unión Magdalena y contra Millonarios.

Al ‘ciclón del Caribe’ no le ganaban en Santa Marta hace más de 19 años, y, aunque es un equipo prácticamente descendido, ha logrado dar golpes contundentes en esa plaza.

Diego Arias, el dueño del invicto: Atlético Nacional no pierde hace un mes

Aunque Atlético Nacional en ese partido sufrió, logró ganar 2-1 de visitante y con ello se fue ganando confianza para lo que se venía.

Y lo que se venía no era menor. Millonarios era el siguiente rival, en un camino complejo y frente a un equipo al que no le ganaban hace más de 8 años.

En el Atanasio Girardot y con un equipo más ofensivo y pragmático, y con los goles de William Tesillo y Jorman Campuzano, el verde paisa sumó otros tres puntos.

En el que es considerado el partido más flojo en esta corta era de Arias, frente a Boyacá Chicó, Atlético Nacional empató en la difícil plaza de Tunja.

Finalmente, en la noche de este martes, 14 de octubre, Atlético Nacional derrotó en casa al Deportivo Cali 2-1 con un elemento que no debe pasar inadvertido.

El ‘Rey de copas’ pudo, como hace mucho no pasaba, remontar un marcador adverso y terminar quedándose con los tres puntos.

Así, con cuatro partidos dirigidos, en donde ha logrado 3 victorias y un empate, dos de esos triunfos frente a equipos grandes, sus números son potentes.

El rendimiento de Diego Arias con Atlético Nacional es de un envidiable 83.3%, números que ilusionan a los hinchas de cara a los cuadrangulares semifinales.

En la tabla, el verde paisa es quinto con 27 puntos y a 3 de quedar asegurado en el grupo de los 8 que disputarán los cuadrangulares semifinales.

A estos datos se le suma que por la Copa BetPlay también logró una victoria frente a Once Caldas en el juego de ida de los cuartos de final.

Así entonces, Diego Arias, con su juicioso trabajo, con pragmatismo y gestionando una nómina de cracks, va sumando con solidez.

