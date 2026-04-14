¡Está muy asustada y solita! Buscamos a la familia de esta perrita encontrada en Conquistadores

Resumen: Las personas que la rescataron y la tienen bajo su resguardo temporal aseguran que es una mascota "muy juiciosa" y que su pelaje y estado general evidencian que está muy bien cuidada
Minuto30.com .- La empatía ciudadana logró poner a salvo a una perrita que fue encontrada deambulando completamente sola por las calles del barrio Conquistadores (Comuna 11 – Laureles-Estadio) en Medellín.
Las personas que la rescataron y la tienen bajo su resguardo temporal aseguran que es una mascota “muy juiciosa” y que su pelaje y estado general evidencian que está muy bien cuidada. Todo indica que se desorientó y se alejó de su casa en un descuido, por lo que su familia debe estar buscándola desesperadamente.
🐾 Detalles del hallazgo
Lugar exacto: Barrio Conquistadores (Medellín).
Comportamiento: Muy dócil y juiciosa.
Estado: Se encuentra a salvo, hidratada y a la espera de sus dueños.
¿Es tu mascota o conoces a su familia?
Si vives en Conquistadores, Parques del Río, Laureles o sectores aledaños y reconoces a esta pequeña, o sabes de algún vecino que esté buscando a su perrita, por favor ponte en contacto de manera urgente.
👉 Contacto / WhatsApp: 311 324 19 15
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