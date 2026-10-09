Resumen: La Fiscalía acusó formalmente al sacerdote Manuel por los delitos de acceso carnal y actos sexuales agravados contra un niño de 6 años en Bogotá.

Fiscalía acusa a sacerdote que se aprovechaba de su cargo para vejar a un niño de 6 años en Bogotá

Un gravísimo caso de abuso en la capital del país escaló a una nueva fase judicial, luego de que la Fiscalía General de la Nación formulara acusación formal en contra del sacerdote Manuel.

El religioso es señalado como el presunto autor responsable de los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales, ambos agravados, cometidos en perjuicio de un estudiante que apenas contaba con seis años de edad al momento de los hechos investigados.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por una delegada de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes, las conductas reprochables se habrían perpetrado de manera sistemática entre agosto de 2022 y agosto de 2023.

En ese periodo, aprovechando su condición de director de un monasterio y su vinculación eclesiástica con un colegio en Bogotá, el sacerdote presuntamente conducía al menor hacia áreas privadas de la sede religiosa para cometer las agresiones. Con esta acusación, la Fiscalía incorporó nuevos elementos probatorios que serán debatidos en la próxima etapa de juicio oral.

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Paralelamente al proceso penal que llevó al cambio de fiscales y a debates sobre la nulidad de algunas diligencias iniciales, el caso generó sanciones institucionales en primera instancia por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá contra el Colegio San Carlos, tras cuestionar la presunta omisión en la activación oportuna de los protocolos de atención integral.

Mientras la defensa del plantel y el representante legal del procesado insisten en la controversia jurídica de dichas resoluciones y aclaran que el sacerdote fue apartado de cualquier contacto con la comunidad estudiantil, la justicia deberá fijar la fecha para que un juez de conocimiento decida sobre su responsabilidad penal.

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