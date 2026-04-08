Fiscalía acusa a Álvaro Leyva por presunto prevaricato en licitación de pasaportes

Resumen: Fiscalía acusa al exministro Leyva por presuntas irregularidades en licitación de pasaportes y lo llama a juicio ante la Corte Suprema.

El proceso judicial contra Álvaro Leyva dio un nuevo paso luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara formalmente un escrito de acusación en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.

El exministro de Relaciones Exteriores fue llamado a juicio como presunto responsable de irregularidades relacionadas con el proceso de contratación para la expedición de pasaportes.

Según el ente acusador, durante su gestión, Álvaro Leyva habría adoptado decisiones administrativas que no se ajustaban a la normativa vigente, con el objetivo de frenar una licitación pública que buscaba garantizar este servicio hasta el año 2026. El contrato en cuestión tenía un valor de varios cientos de miles de millones de pesos.

La investigación sostiene que se habrían emitido varios actos administrativos que terminaron afectando el desarrollo normal del proceso contractual.

En particular, se cuestiona la decisión de declarar desierta la licitación, pese a que existían propuestas que cumplían con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos.

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De acuerdo con la Fiscalía, estas actuaciones habrían vulnerado principios fundamentales de la contratación estatal como la transparencia, la economía y la selección objetiva. Además, se indicó que la responsabilidad de liderar el proceso recaía en otros funcionarios, lo que también hace parte de los cuestionamientos al actuar del exministro.

Por su parte, Leyva ha rechazado los señalamientos y aseguró ante las autoridades judiciales que no acepta los cargos formulados en su contra, reiterando su postura de inocencia frente a los hechos investigados.

Este caso se suma a decisiones disciplinarias previas adoptadas por la Procuraduría General de la Nación, que ya había impuesto sanciones en relación con este mismo proceso. Ahora, será la justicia la encargada de determinar si hubo o no responsabilidad penal en las actuaciones del exfuncionario.

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