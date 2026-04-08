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    Lo que nadie esperaba: avistaron jaguarundís en zona protegida de Itagüí

    Avistamiento de un jaguarundí y su cría en Itagüí dejó al descubierto más de lo que se esperaba en una zona protegida.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Lo que nadie esperaba: avistaron jaguarundís en zona protegida de Itagüí
    Foto de Alcaldía de Itagüí y redes sociales.
    Lo que nadie esperaba: avistaron jaguarundís en zona protegida de Itagüí

    Resumen: Avistamiento de felinos silvestres en Itagüí evidencia buen estado ambiental y destaca la importancia de zonas protegidas en Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La presencia de felinos silvestres en una zona protegida de Itagüí volvió a llamar la atención de las autoridades ambientales, luego de que se confirmara el avistamiento de jaguarundís en el corregimiento El Manzanillo.

    Este hallazgo refuerza la importancia ecológica del área y evidencia condiciones favorables para la conservación de la biodiversidad.

    Cámaras trampa captaron a un jaguarundí acompañado de una cría. Este tipo de escenas, según expertos, no es frecuente, ya que se trata de una especie de comportamiento reservado que suele habitar ecosistemas en buen estado de conservación.

    El monitoreo ha sido posible gracias a la instalación de varios dispositivos en puntos estratégicos del territorio, incluyendo áreas del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca y sectores urbanos como el humedal Ditaires. Estas herramientas permiten observar a los animales en su entorno natural sin interferir en sus dinámicas.

    De acuerdo con autoridades locales, además del jaguarundí, también se ha confirmado la presencia de otras especies como el puma, el ocelote y el tigrillo lanudo.

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    En conjunto, estos felinos representan una parte significativa de las especies de este tipo que habitan en Colombia, lo que convierte al área en un punto clave para la conservación.

    Las alcaldía han señalado que estos resultados están relacionados con procesos de protección ambiental adelantados en los últimos años, incluyendo la adquisición de nuevas hectáreas destinadas a la conservación y la vinculación de familias campesinas a programas de cuidado del ecosistema.

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