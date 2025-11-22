Fiscal advierte maniobras para dilatar proceso contra Daniel Quintero en el caso Aguas Vivas

La audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y otros 12 imputados por el caso Aguas Vivas se transformó este viernes en un campo de batalla legal. La jornada, que inició a las 3:00 p.m. del 21 de noviembre, se centró en la solicitud de nulidad de la imputación de cargos presentada por varios abogados defensores, una táctica que la Fiscalía General de la Nación calificó como un intento por dilatar el proceso judicial.

Tras dos horas y media de intervenciones, la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín decidió aplazar la diligencia. La continuación del proceso, clave para determinar la responsabilidad de los implicados, fue reprogramada para una fecha entre febrero y marzo del próximo año.

En total, cuatro abogados solicitaron a la jueza declarar la nulidad de la imputación. Su argumento se basó en presuntos errores, vacíos y fallas en los procedimientos legales realizados durante esa etapa, lo que, según ellos, vulneró las garantías fundamentales de sus defendidos.

La respuesta de la Fiscalía fue inmediata y enérgica. Yarlecy Mena Benítez, fiscal delegada de la Unidad de Administración Pública en Medellín, advirtió sobre lo que considera una estrategia para frenar el avance del juicio:

«La defensa ha intentado, lo digo de manera respetuosa, estratégicamente convertir esta etapa de diligencia de acusación en un escenario para replantear o cuestionar la legalidad de la audiencia de imputación.» expresó Mena Benítez

Con el proceso ahora en pausa hasta 2026, la jueza deberá decidir si las nulidades solicitadas prosperan. De ser aceptadas, toda la etapa de imputación tendría que repetirse, aunque la Fiscalía tendría la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín.